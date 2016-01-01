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وجبات زعيم كوريا الشمالية تصيب جنوده بالإسهال
24
ديسمير
2016
21:15 PM
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أشارت تقارير صحفية إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، أمر قوات حرس الحدود باتباع نظام غذائى جديد، يحتوى على بعض الأطعمة التى سببت لهم مشاكل صحية كثيرة.
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