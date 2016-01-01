واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها؛ لمكافحة كافة مخالفات قانون البيئة: دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 484 قضية متنوعة، المرور على 103 وحدة نهرية، تأمين تنفيذ 64 قرار إزالة لتعديات واقعة على منافع الري والصرف والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ حكمين قضائيين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.