قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الخامسة برئاسة المستشار حسين فاضل بحبس كل من |إ ح ا| تاجر مخدرات 15 سنة، ووالده 10 سنوات لاتجارهما في المخدرات، كما قضت المحكمة ببراءة ربة منزل «زوجة المتهم الأول»

وأكد حسين تمام محامى المتهمين أن المحكوم عليهما تم ضبطهما وبحوزتهما 10 طرب حشيش و200 تذكرة هيروين وسلاح آلى، وأن المحكمة قضت بحبسهما بالسجن المشدد وبراءة زوجة المتهم الرئيسي لعدم وجود ما يثبت إدانتها.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، ألقت القبض على المتهمين بحوزتهما 10 طرب حشيش و200 تذكرة هيروين وسلاح آلى وتم إحالتهما للنيابة التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة.