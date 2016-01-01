فى أول رسالة لها بمناسبة عيد الميلاد، دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم، البريطانيين إلى الوحدة فى عام 2017، بعد عام من الانقسامات القوية التى أفرزها الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى.

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