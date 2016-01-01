- مخاوف من تهميش العاملين بالملف فى ظل الإدارة الجمهورية الجديدة.. وتحذيرات أمنية من هجمات لـ«داعش» على الكنائس

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