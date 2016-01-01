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مسئول أمنى فرنسى رفيع: التهديد الإرهابى فى بلادنا مازال مرتفعا
24
ديسمير
2016
20:15 PM
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صرح مدير عام الشرطة الوطنية الفرنسية جان مارك فالكون، اليوم، بأن التهديد الإرهابى «مازال مرتفعا جدا» فى فرنسا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى عدم وجود عناصر تدل على تهديد محدد فى عيد الميلاد وإن كان هناك «خطر محتمل».
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