أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها تحقق بشأن عشرة آلاف شخص ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشبهة القيام بأنشطة إرهابية أو بالإساءة لمسؤولين حكوميين في حين يجد المستخدمون في تركيا صعوبة في الوصول إلى هذه المواقع.



وقالت الوزارة في بيان إن التحقيقات تجري في إطار «مكافحة الإرهاب المستمرة بلا هوادة في كل مكان بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي».



وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وبدأت حملة طرد وتسريح واسعة بعد محاولة الانقلاب في يوليو (تموز)، الأمر الذي أثار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون أنقرة بقمع الأصوات المعارضة.



وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 1600 شخص اعتقلوا خلال الأشهر الستة الماضية بتهمة «الترويج أو تمجيد الإرهاب أو الإساءة إلى مسؤولين في الدولة».



وتتهم السلطات التركية بإعاقة دخول مواقع التواصل في تركيا بعد حصول اعتداءات أو بمنع تبادل معلومات تمس بمن الدولة.



وقالت هيئة متابعة خدمة الإنترنت في تركيا «تيركي بلوكس» الجمعة، إن هناك صعوبات في دخول الشبكة الافتراضية الخاصة (في بي ان) التي تستخدم عموما لتجاوز حجب المواقع.

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