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إيران ترحب بقرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان الإسرائيلي
24
ديسمير
2016
19:15 PM
بواسطة
رحبت إيران السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، ووصفته بأنه مؤشر على الإرادة الجادة للمجتمع العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "إن إيران ترحب بأي خطوة تتضمن دعم تحقيق مطالب الفلسطينيين المشروعة وتعزيز المكانة الدولية لفلسطين، وفي إطار معارضة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية".
وأضاف "إن سياسات وممارسات إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تتعارض تماما مع الأعراف والقوانين الدولية".
وتابع: رغم التاريخ الطويل لبعض القوى الكبرى في الدفاع عن جرائم إسرائيل على الساحة الدولية، وخاصة من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، فإن المصادقة على القرار الأخير في مجلس الأمن الدولي، محل ترحيب باعتبارها مؤشرا على الإرادة الجادة للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحياء حقوق الشعب الفلسطيني، وبالطبع فإن تجربة المجتمع الدولي تثبت أن إسرائيل لم تلتزم بأي من المواثيق والعهود القانونية الدولية".
وصادق مجلس الأمن الدولي - أمس - على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصوت 14 عضوا لصالح القرار بينما امتنع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "إن إيران ترحب بأي خطوة تتضمن دعم تحقيق مطالب الفلسطينيين المشروعة وتعزيز المكانة الدولية لفلسطين، وفي إطار معارضة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية".
وأضاف "إن سياسات وممارسات إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تتعارض تماما مع الأعراف والقوانين الدولية".
وتابع: رغم التاريخ الطويل لبعض القوى الكبرى في الدفاع عن جرائم إسرائيل على الساحة الدولية، وخاصة من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، فإن المصادقة على القرار الأخير في مجلس الأمن الدولي، محل ترحيب باعتبارها مؤشرا على الإرادة الجادة للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحياء حقوق الشعب الفلسطيني، وبالطبع فإن تجربة المجتمع الدولي تثبت أن إسرائيل لم تلتزم بأي من المواثيق والعهود القانونية الدولية".
وصادق مجلس الأمن الدولي - أمس - على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصوت 14 عضوا لصالح القرار بينما امتنع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.
بواسطة
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