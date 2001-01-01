-
رياضة
- بالصور.. المعاقون يزورون المعالم السياحية بالبر الغربي بالأقصر
- العبور 2001 يكتسح البلاستيك برباعية في دوري القليوبية
- الإسماعيلي: الأهلي أفلت من هزيمة محققة
- اشتباك بين اللاعبين بمباراة المصري القاهري والتأمين بالقسم الثالث
- الزمالك وميدو ينعيان بدر حداد: درب معظم ناشئي النادي
- الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي سلبيا في دوري الجمهورية للناشئين
- كينيث وعبد الحميد يقودان هجوم الشرقية أمام الزمالك
- بالصور.. الشحات مبروك والسبيعي يسلمان جوائز بطولة كمال الأجسام
- شيمس بيكلي يدخل دائرة اهتمام حسام البدري
- فوز صيد المحلة على شربين بمؤجلات مجموعة بحري بالقسم الثاني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
النيابة تفرغ تسجيلات رشوة رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية
بدأت نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، منذ قليل، تفريغ التسجيلات المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية والخاصة بضبط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى لتقاضيه رشوة 214 ألف جنيه، واثنين آخرين
وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية بقيام رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باستغلال منصبه ونفوذه، واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص باستقطاع نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعي.ودلت التحريات على أن المتهم تعرف على الراشي صاحب الشركة الخاصة عن طريق موظف في المصرية للتنمية الزراعية والريفية.وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة داخل منزله بالقاهرة بحوزته 214 ألف جنيه إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذي تحصل منه على 800 ألف جنيه في أوقات سابقة، كما تم ضبط الراشى صاحب الشركة الخاصة، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الشركة المصرية يتمثل دوره كوسيط.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)