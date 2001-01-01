وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية بقيام رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باستغلال منصبه ونفوذه، واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص باستقطاع نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعي.ودلت التحريات على أن المتهم تعرف على الراشي صاحب الشركة الخاصة عن طريق موظف في المصرية للتنمية الزراعية والريفية.وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة داخل منزله بالقاهرة بحوزته 214 ألف جنيه إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذي تحصل منه على 800 ألف جنيه في أوقات سابقة، كما تم ضبط الراشى صاحب الشركة الخاصة، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الشركة المصرية يتمثل دوره كوسيط.