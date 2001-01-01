أجلت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد عامر، وسكرتارية محمود صالح، اليوم السبت، محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، في اتهامها بتشويه سمعة الفنانة زينة، لجلسة 28 يناير؛ للحكم

وكان عاصم قنديل محامي الممثلة زينة، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري، يتهمهما بتشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج «صبايا الخير»، بقناة النهار، قائلا في بلاغه: «إن ريهام سعيد شوّهت سمعة موكلتي، وشهّرت بها، باستضافة الصحفي المشار إليه بالبلاغ في إحدى الحلقات، التي تناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، هو والد طفليها».