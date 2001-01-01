يفتتح رئيس نادي مستشارى قضايا الدولة، المستشار خالد زين الدين النادي الفرعى لنادي بورسعيد، بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة بورسعيد غدا الأحد

ووجه النادي دعوة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمستشار علي سكر رئيس الهيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار إبراهيم عبد الخالق لحضور الافتتاح.وقال المستشار أمين عبد الرحيم سكرتير عام النادي أن افتتاح النادي الفرعى يأتى بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى لمحافظة بورسعيد.وأضاف أنه ذلك يأتي ضمن خطة النادي لافتتاح أندية فرعية لقضايا الدولة بجميع المحافظات.