أخلت نيابة الهرم سبيل 7 أشخاص من بينهم نائب رئيس حى العمرانية بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، كما أمرت بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتشاجر، بسبب خلافات الجيرة

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم.وانتقل الرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، والنقيب طارق مدحت، إلى مكان الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين نائب رئيس حى العمرانية السابق واثنين من أبنائه، وبين 7 أشخاص آخرين، بسبب خلافات الجيرة، وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.