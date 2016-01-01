تظاهر عشرات آلاف الكوريين الجنوبيين في سيول، السبت، للمطالبة بالرحيل الفورى للرئيسة بارك غيون-هي، وذلك على خلفية إجراءات إقالتها بسبب قضية فساد.



واتجه المتظاهرين الذين يقدر المنظمون عددهم بـ550 ألف شخص رغم الصقيع، في ثلاثة طوابير إلى مقر الرئاسة ومكاتب رئيس الوزراء والمحكمة الدستورية.



وكان البرلمان صوت في 9 ديسمبر على مذكرة إقالة الرئيسة الضالعة في فضيحة فساد.



وبدأت المحكمة الدستورية الخميس إجراءاتها بشأن إقالة الرئيسة بارك غيون-هي وأمامها مهلة 180 يوما للبت في الإقالة.



وتنظم التظاهرات ضد الرئيسة للسبت التاسع على التوالي.



فيما لم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء، وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.



وتتهم النيابة الرئيسة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون-سيل التي تحاكم بتهمة الابتزاز واستغلال نفوذ.

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