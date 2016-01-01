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وزير داخلية مالطا: ركاب الطائرة المختطفة يعودون إلى ليبيا
24
ديسمير
2016
18:15 PM
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أعلن وزير داخلية مالطا كارميلو أبيل، عن مغادرة ركاب الطائرة الليبية المختطفة التى تم تحويل مسارها إلى بلاده، السبت، عائدين إلى ديارهم، وفق ما أفادت قناة «سكاي نيوز عربية».
وأشارت القناة إلى أن خاطفين ليبيين غيرا مسار رحلة داخلية كانت متجهة من سبها جنوبي ليبيا إلى طرابلس في الشمال الغربي، إلى مطار فاليتا في جزيرة مالطا في البحر المتوسط.
وطلب المختطفان - وهما من أنصار الزعيم الراحل معمر القذافي - اللجوء إلى أوروبا، وإنشاء حزب سياسي جديد يعبر عن انتمائهم.
وبعد ساعات من المفاوضات، انتهت المواجهة سلميا مع الخاطفين بالإفراج عن ركاب الطائرة وطاقمها وخروج الخاطفين مستسلمين.
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