شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات والخارجين على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية في مختلف المحافظات

وأسفرت جهود الحملة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10163 قضية سرقة تيار كهربائى، تحصيل 8281 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، و15 مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 1005 جنحة حبس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.