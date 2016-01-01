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طلاب المدارس يزورون الأقسام الشرطية لدعم جسور التواصل المجتمعي
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ديسمير
2016
17:47 PM
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تواصل وزارة الداخلية، جهودها لمد جسور التواصل المجتمعي وبث الثقة والطمأنينة في نفوس طلبة المدارس والجامعات وإبراز جهود رجال الشرطة في حمايتهم في مختلف المجالات
واستقبل مركز شرطة بنى مزار بالمنيا عددا من تلاميذ المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة في تحقيق أمن الوطن والمواطنين وإظهار الدور الذي يقوم به رجل الشرطة في مواجهة كافة مظاهر الإخلال بالأمن العام.كما زار رجال الحماية المدنية بالمنوفية، إحدى المدارس بشبين الكوم لتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة حدوث الحرائق والتعريف بدور رجال الحماية المدنية في عمليات الإطفاء والإنقاذ والتعامل مع الأجسام الغريبة.
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