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جهود مكثفة لضبط سائق حاول تهريب 500 كيلو بانجو بجنوب سيناء
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ديسمير
2016
17:47 PM
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية جنوب سيناء، جهودها لضبط سائق حاول تهريب 500 كيلوجرام بانجو داخل سيارة تركها هربًا من الشرطة، وتم إخطار النيابة لاتخاذ اللازم
البداية أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق بتفقد الحالة الأمنية بمنطقة وادى فيران، اشتبهت في سيارة دون لوحات معدنية ربع نقل، وحال مشاهدة قائدها لقوات الشرطة فر هاربًا بالمنطقة الجبلية تاركًا السيارة.وفحصت قوات الأمن السيارة تبين وجود 8 أجولة مُحملة على السيارة بداخلها لفافات تحوى نبات البانجو المخدر وزنت (500) كيلو جرام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
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