وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات

أسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة، عن ضبط 16 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و18 قضية في مجال الاتصالات والبريد، 150 بائعا متجولا، و1885 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 96 حكما قضائيا.