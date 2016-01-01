البداية أثناء مرور الخدمة المعينة بإحدى محطات أتوبيسات النقل بدائرة قسم شرطة الجيزة لاحظا وجود شخصين بحوزتهما حقيبة سفر وتبدو عليهما علامات الارتباك وعند الاقتراب منهما فرا هاربين تاركين الحقيبة.وبتفتيش الحقيبة، عثر بداخلها على 22 ألف قرص مخدر من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق، وتكليف إدارة البحث الجنائى لضبط المتهمين.