شنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومصلحة الأمن العام، حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية

أسفرت الجهود المبذولة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري، و69 طلقة مختلفة الأعيرة، و2102 مخالفة مرورية، و29 قضية تموينية، وتنفيذ 732 حكما قضائيا متنوعا، و5 قضايا مخدرات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.