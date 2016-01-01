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ضبط 1018 مخالفة مرورية و36 قضية تموينية خلال حملة بالمنيا
24
ديسمير
2016
17:47 PM
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وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى، حملة مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط |20 قطعة سلاح ناري و38 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و16 قطعة سلاح أبيض، 7 قضايا مخدرات، 36 قضية تموينية، 1018 مخالفة مرورية، وتنفيذ 1100 قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
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