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الداخلية: ضبط 234 قضية مواد مخدرة و19 متهما بتشكيل عصابي
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ديسمير
2016
17:47 PM
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ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 234 قضية مواد مخدرة و38 ألف قرص مخدر، و133 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و494 دراجة نارية مخالفة، و11 سيارة و5 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، و5 قضايا اتجار في الألعاب النارية، وتنفيذ 29684 حكما قضائيا متنوعا
كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 19 متهما، ارتكبوا 33 واقعة سرقة متنوعة، و15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.يأتى ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية وإحكام السيطرة الأمنية.ويشارك في الحملات الأجهزة الأمنية مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومصلحة الأمن العام.
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