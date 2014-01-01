أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لن تسمح للولايات المتحدة بتقويض مصالحها الاقتصادية في سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل عام عن طريق استخدام العقوبات.



وقال ريابكوف، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، إن العقوبات الأمريكية ضد «TEMPBANK» هي انتقام من الإنجازات الروسية فى سوريا ومن النجاح الذي حققته السلطات السورية في مجال مكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة".



وأضاف أن السلطات الروسية ستدافع عن هذا المصرف الروسي، الذي تعرض لعقوبات أمريكية موسعة".



يُذكر أن مصرف «TEMPBANK» الروسي تعرض للعقوبات الأمريكية في عام 2014، وقبل عدة أيام فرضت السلطات الأمريكية عقوبات جديدة ضده شملت توسيع العقوبات الفردية ضد كبار أعضاء إدارته لتشمل حتى الآن 10 أشخاص بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ميخائيل جاجلويف.

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