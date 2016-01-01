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موسكو: تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن تتحقق إلا بالمفاوضات المباشرة
24
ديسمير
2016
17:15 PM
بواسطة
أكدت الخارجية الروسية أن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن روسيا توجه كل جهودها بهذا الاتجاه وسوف تستمر بقوة في دعم عملية التفاوض.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان نقلته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم السبت، إن روسيا مازالت مستعدة لعقد لقاء بين قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية يستند إلى موقف المجتمع الدولي حول عدم شرعية النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الروسي صوت لصالح القرار، استنادا إلى حقيقة أن مضمونه يقوم على صياغات ثابتة، تعكس موقف المجتمع الدولي من عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.
وكان مجلس الأمن صوت أمس على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان نقلته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم السبت، إن روسيا مازالت مستعدة لعقد لقاء بين قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية يستند إلى موقف المجتمع الدولي حول عدم شرعية النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الروسي صوت لصالح القرار، استنادا إلى حقيقة أن مضمونه يقوم على صياغات ثابتة، تعكس موقف المجتمع الدولي من عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.
وكان مجلس الأمن صوت أمس على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
بواسطة
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