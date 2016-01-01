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وزير إسرائيلي: واشنطن تركت تل أبيب لمواجهة ألد أعدائها
24
ديسمير
2016
17:15 PM
بواسطة
اتهم وزير البناء الإسرائيلي يؤاف جالانت، اليوم السبت، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنها تركت إسرائيل لأعدائها عقب صمتها عن تمرير قرار مناهض للاستيطان في مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة.
وقال جالانت، في تصريحات بثتها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، "منذ أسبوع مضى، سلّحت الولايات المتحدة إسرائيل بأكثر الطائرات تقدما في العالم لأنها تفهم حجم التهديدات المحيطة بإسرائيل في المنطقة.. إلا أنهم اليوم تركوا إسرائيل وحيدة في المجال السياسي لمواجهة ألد أعدائها."
وصادق مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصوت 14 عضوا لصالح القرار بينما امتنع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.
ويطالب القرار الذي قدمت مشروعه أربع دول أعضاء، هي نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، إسرائيل على الوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتراجع عن الخطوات التي من شأنها تهديد حل الدولتين.
وقال جالانت، في تصريحات بثتها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، "منذ أسبوع مضى، سلّحت الولايات المتحدة إسرائيل بأكثر الطائرات تقدما في العالم لأنها تفهم حجم التهديدات المحيطة بإسرائيل في المنطقة.. إلا أنهم اليوم تركوا إسرائيل وحيدة في المجال السياسي لمواجهة ألد أعدائها."
وصادق مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصوت 14 عضوا لصالح القرار بينما امتنع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.
ويطالب القرار الذي قدمت مشروعه أربع دول أعضاء، هي نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، إسرائيل على الوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتراجع عن الخطوات التي من شأنها تهديد حل الدولتين.
بواسطة
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