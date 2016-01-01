نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط طرد بداخله كمية من عقاقير الكبتاجون قبل تهريبها عبر مطار القاهرة الجوى إلى إحدى الدول العربية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام |محمد س.ع|، ومقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية بتصدير طرود بريدية عن طريق إحدى الشركات إلى إحدى الدول العربية مخفاة بداخلها أقراص الكبتاجون المخدرة حيث يقوم بتضليل السلطات باستخدام أجهزة ومعدات ووسائل فنية يصعب اكتشافها دون فكها. وأنه أعد شحنة مخبأ داخل طرد يحوي موتور مياه بداخله كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة وذلك لإرسالها إلى إحدى الدول العربية لأحد الأشخاص يدعى | عبدالفتاح س.ع |.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية تم ضبط الطرد وبتفتيشه تم ضبط ( كمية من عقار الكبتاجون المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.