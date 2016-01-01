تباشر، اليوم السبت، نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، التحقيق مع راكبين حاولا تهريب 580 جراما من عقار الترامادول المخدر، و60 جراما من عقار تراما لايف بأماكن حساسة من جسدهما، لدى إنهاء إجراءات سفرهما إلى الرياض