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التحقيق مع راكبين بالمطار حاولا تهريب حبوب مخدرة بالملابس الداخلية
24
ديسمير
2016
16:48 PM
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تباشر، اليوم السبت، نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، التحقيق مع راكبين حاولا تهريب 580 جراما من عقار الترامادول المخدر، و60 جراما من عقار تراما لايف بأماكن حساسة من جسدهما، لدى إنهاء إجراءات سفرهما إلى الرياض
البداية أثناء إنهاء الإجراءات الأمنية لرحلة شركة ناس المتجهة إلى الرياض، اشتبه رجال إدارة التأمين في راكبين، وبتفتيشهما عثر على 300 جرام من عقار الترامادول، و60 جراما من عقار تراما لايف بحوزة الراكب الأول يخفيهما بين فخذيه بملابسه الداخلية، فضلا عن ضبط الراكب الثاني بحوزته 280 جراما من عقار الترامادول يخفيهما بين طيات ملابسه الداخلية.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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