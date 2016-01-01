أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد الشربينى، وبإشراف المحامي العام الأول المستشار إبراهيم صالح بحبس كل من مأمور ضرائب بمصلحة ضرائب شركات المساهمة، ومحاسب قانوني، ومدير شركة استيراد وتصدير وصاحب مكتب محاسبه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة مالية

تلقت هيئة الرقابة الإدارية معلومات باستغلال مأمور ضرائب لمهام وظيفته، وطلب رشوة مالية من مدير شركة استيراد وتصدير، قدرها 100 ألف جنيه، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه والتي تبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه، وذلك من خلال وساطة المتهم الثانى والرابع.وكشفت تحقيقات النيابة أنه بعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء إتمام عملية الرشوة، حيث قام المتهم الأول بالاصطدام بأحد ضباط الرقابة الإدارية أثناء محاولته الهرب إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليه.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.