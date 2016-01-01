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تجديد حبس أمين وعريف شرطة بتهمة الاتجار في السلاح الناري بالمطرية
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر تجديد حبس أمين شرطة وعريف شرطة بتهمة الاتجار في السلاح 15 يوما على ذمة التحقيق
تعود تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات للواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن قيام أمين شرطة وعريف بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالأسلحة النارية بمنطقة شارع التوفيقية دائرة قسم شرطة المطرية، ويقومان بعرض وبيع الأسلحة التي بحوزتهما على الراغبين في شرائها.وعلى الفور تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط كل من |رجب عيد عبد السميع سعودي على دياب|، 36 سنة، أمين شرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السلام ومقيم بمحافظة الفيوم، و|مختار محمد بسيوني عبد السلام|، 28 سنة، عريف شرطة من قوة قسم شرطة التجمع الأول نظام، يزاولان نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية، متخذين من دائرة قسم شرطة المطرية مكانًا لنشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين في أحد الأكمنة المعدة لذلك بشارع التوفيقية دائرة قسم شرطة المطرية، أثناء استقلالهما السيارة رقم |م ص س 9875| ماركة فيرنا فيراني اللون |مستأجرة|، من أحد معارض السيارات بالمنوفية، وبحوزتهما 57 بندقية خرطوش عيار 12 مم، و750 طلقة خرطوش من ذات العيار، وطبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم غير مبلغ بسرقتها.بمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 8933 لسنة2016، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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