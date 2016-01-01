قضت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين مصباح قرنى، وسمير أبو دوح بالإعدام شنقا لعامل بعد اتهامه بقتل ربة منزل عقب اغتصابها بمسكنها في المقطم بعدما استولى منها على هاتفها ومبلغ مالى

كما حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي.تعود أحداث القضية أثناء سير المتهم بأحد شوارع المقطم فشاهد المجني عليا تخرج من مسكنها، فقرر الدخول ورائها لسرقتها، إلا أنها قاومته وصرخت، فعمد المتهم إلى تقييدها بالحبال ووضع لاصق على فمها، وشرع في اغتصابها ثم شنقها واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي وفرّ هاربا.تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم عن طريق تتبع هاتف محمول المجنى عليها، وتبين أنه مقيم بمدينة المحلة، وتم إحالته للنيابة، حيث اعترف أمام نيابة جنوب القاهرة أنه كان يستعد للزواج من خطيبته |شيماء|، ونظرا لقرب ميعاد الزفاف فكّر في سرقة الشقق حتى يتمكن من شراء مستلزمات الفرح.