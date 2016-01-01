أجلت محكمة جنح الدقي اليوم السبت نظر محاكمة الفنانة عبير الشرقاوى لاتهامها بسب وقذف طليقها، لجلسة 28 يناير المقبل لحين ورود التقرير الفنى، كما حددت المحكمة جلسة 21 يناير للسداد

كان طليق الفنانة عبير الشرقاوى، قد أقام دعوى قضائية رقم 9820 لسنة 2016، يتهمها بسبه وقذفه في عدة مناسبات.يذكر أن محكمة جنح الدقى، برأت طارق محمد صلاح الدين، طبيب نفسى، طليق الفنانة عبير الشرقاوى، ومحاميه أحمد عبد الفتاح، من اتهامهما بسبها وقذفها في الدعوى رقم 2466 لسنة 2016.