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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء لـ 21 يناير
24
ديسمير
2016
15:47 PM
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة 136 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، لجلسة 21 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحرق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
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