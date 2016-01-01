وشملت الأحكام الحكم على كل من: 1-محمد خالد سليمان- الحبس سنتين.2-محمود أحمد محمد بكر- سنة.3-محمود عبداللطيف -سنة مع الإيقاف.4-أحمد محمود إبراهيم- سنة مع الإيقاف.5-محمد فوزى عبد العليم- سنة.6-أسامة حسن هجرس- سنة.7-صلاح حمدالله إبراهيم -سنة مع الإيقاف.8-ياسر فودة على -سنة مع الإيقاف.9-عادل محمد رشاد -سنة.10-أحمد عبده جوهر -سنة مع الإيقاف.11-كريم مصطفى محمد- سنة.12-علم الدين إبراهيم هاشم -سنتين.13-علاء محمد محمد -سنتين.15-عبد الناصر محروس عبدالمنعم -سنة.16-السيد محمد محمد- براءة.17-عصام محمد عبدالفتاح- سنة.18-عبدالحميد سعيد مصلح -سنة.19-هيثم محمد عبدالحليم -براءة.20-هشام عطية على- براءة.21-محمد السيد أحمد -سنة.22-تامر محمد عبد الحميد- سنة.