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أسماء المحكوم عليهم في قضية الهروب من سجن المستقبل ببورسعيد
قضت محكمة جنح الإسماعيلية برئاسة المستشار محمود مجدي بحبس 22 من ضباط وأمناء شرطة سجن المستقبل لأحكام تراوحت مابين سنة إلى 3 سنوات
وشملت الأحكام الحكم على كل من: 1-محمد خالد سليمان- الحبس سنتين.2-محمود أحمد محمد بكر- سنة.3-محمود عبداللطيف -سنة مع الإيقاف.4-أحمد محمود إبراهيم- سنة مع الإيقاف.5-محمد فوزى عبد العليم- سنة.6-أسامة حسن هجرس- سنة.7-صلاح حمدالله إبراهيم -سنة مع الإيقاف.8-ياسر فودة على -سنة مع الإيقاف.9-عادل محمد رشاد -سنة.10-أحمد عبده جوهر -سنة مع الإيقاف.11-كريم مصطفى محمد- سنة.12-علم الدين إبراهيم هاشم -سنتين.13-علاء محمد محمد -سنتين.15-عبد الناصر محروس عبدالمنعم -سنة.16-السيد محمد محمد- براءة.17-عصام محمد عبدالفتاح- سنة.18-عبدالحميد سعيد مصلح -سنة.19-هيثم محمد عبدالحليم -براءة.20-هشام عطية على- براءة.21-محمد السيد أحمد -سنة.22-تامر محمد عبد الحميد- سنة.
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