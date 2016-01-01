ورد بلاغ للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من منى.ا.م 59 سنة موظفة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل شريف – قبطان بحري والذي تقدم طالبًا الزواج منها واستولى منها على مبلغ 39 ألف جنيه بزعم حجز سيارة لها لدى شركة للسياحة وتبين أن عقد الحجز مزور وأنه يحمل اسم وهمي ومهنة وهمية.أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شريف.ع.ح 49 سنة حاصل على ثانوية عامة، سابق اتهامه في قضيتي |نصب، سرقة، وانتحل اسما وهميًا وصفة قبطان بحري وتقدم للشاكية للزواج منها واستولى منها على مبلغ 39 ألف جنيه بزعم حجز سيارة لها لدى شركة للسياحة| شركة وهمية |وقدم لها عقد الحجز والذي تبين أنه مزور.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت ضبطه وإحضاره، وبإعداد الأكمنة تمكن المقدمان سمير البابلي وإسماعيل متولي من ضبطه أثناء تقابله مع الشاكية بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزته على بطاقة رقم قومي تحمل صورة المتهم باسم منتحل بوظيفة مهندس بحري مقيم بمصر الجديدة – القاهرة | مصطنعة بالكامل، شهادة مزورة بالكامل منسوبة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تفيد بأن المتهم مهندس بحري |خلافًا للحقيقة |، شهادة مزورة بالكامل باسم المتهم منسوبة إلى جامعة القاهرة – كلية الهندسة تفيد أنه حاصل على بكالوريوس هندسة خلافًا للحقيقة.كما تم العثور على 3 شهادات للحصول على دورات في السلامة والصحة المهنية بأسماء مختلفة منسوبة إلى الاتحاد العامة لنقابات عمال مصر ممهورة ببصمة خاتم النقابة المقلد، شيك مزور منسوب إلى أحد البنوك بالخارج بمبلغ 74 ألف دولار باسم المتهم، استمارة مزورة بالكامل منسوبة إلى شركة وهمية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد لشراء أجهزة بالتقسيط، مجموعة من استمارات التعارف ثابت بها أن المتهم مهندس بحري |خلافًا للحقيقة|، مجموعة من بطاقات الرقم القومي تخص العديد من السيدات من ضحاياه، 3 هواتف محمولة، ومبلغ أربعة آلاف جنيه.وشملت المضبوطات جهاز لاب توب، وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل بعديد من الملفات التي تحوي على شهادة جامعية باسم المتهم منسوب صدورها لجامعة دولية تفيد بحصول المتهم على دبلومة السلامة البحرية |مزورة بالكامل|، تصريح تجول مهندس بحري صادر بهيئة الموانئ الدولية يحمل صورة وبيانات المتهم |مزور بالكامل|، شهادة دبلومة من أكاديمية دولية باسم المتهم |مزورة بالكامل|، كارنيه ترخيص مزاولة مهنة بحرية باسم المتهم منسوب صدوره للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – وزارة النقل – جمهورية مصر العربية |مزور بالكامل|.بمواجهة المتهم أقر بنشاطه بالأسلوب المشار إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.