كشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار إسلام الجوهري رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية أن المتهم الرئيسى في الواقعة ويعمل فنى ألوميتال يبلغ من العمر 24 سنة، ومشهور بالاتجار في الأسلحة النارية، كون مع 7 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و18 سنة تشكيلا عصابيا لترويع المواطنين، وتزعم قيادته.وأضافت التحقيقات أن المتهمين أول أمس الخميس عاكسوا إحدى الفتيات من أقارب المجنى عليه، فتدخل لمنعهم ومعاتبتهم على ذلك.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسى لم يهدأ له بال، وصمم على التخلص من المجنى عليه، والثأر لكرامته التي أهدرت أمام أهل المنطقة، واعترف متهمان اثنان بأن المتهم الرئيسى بيت النية على قتل المجني عليه، بينما أكد باقى المتهمين بأنه أراد أن |يعلم عليه| فقط.وتبين من التحقيقات أن المتهمين خرجوا من أجل الشجار مع المجنى عليه، وبحثوا عنه إلى أن وجدوه في أحد المقاهي، وتشاجروا معه، وقاموا بإطلاق النار عليه وفروا هاربين، وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه توفى بطلق خرطوش في منطقة الصدر.وكان اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام أول مفاده تلقيه بلاغا من مستشفى السلام العام باستقبالها |أحمد ح ع - 25 سنة - عاطل| ومقيم ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في 6 قضايا آخرهم القضية رقم 27026 لسنة 2013م السلام |سلاح ناري| |توفى إثر إصابته بطلق ناري رش خرطوش بالصدر|.وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه بمقهى كائن بمنطقة مساكن المحمودية قام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ماركة دايهاتسون بيضاء اللون دون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه ما أدى إلى إصابته ووفاته وفروا هاربين.وبإجراء التحريات دلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من |أحمد ف أ |، وشهرته |أحمد مسلم - 24 سنة - فنى ألوميتال|، وضبط بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش شوت جن عيار 12 مم، وفرد خرطوش ساقية عيار 12 مم، و10 طلقات من ذات العيار، و|عبد الله ع ح - 18 سنة -طالب| ومقيم دائرة قسم شرطة المرج وضبط بحوزته سلاح ناري |فرد خرطوش عيار 12 مم|.كما تم ضبط |عبدالله م ع - 18سنة - عامل| ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، و|شهاب م ع - 15سنة - كهربائى سيارات| ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، و|عمرو ع م - 16 سنة - طالب| ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، و|مروان خ ع - 16 سنة -عامل| ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، و|سيد م ح - 17 سنة - سائق| ومقيم دائرة قسم شرطة المرج قائد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ماركة دايهاتسون بيضاء اللون ودون لوحات.وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزة الأول والثاني المضبوطات المشار إليها وبحوزة الأخير السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول أنه منذ نحو ثلاثة أيام حدثت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه حال معاتبة الأخير له لمعاكسته طالبات المدرسة الصناعية بنات الكائنة بمساكن المحمودية دائرة القسم، وتطورت إلى مشاجرة وحال قيامه بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض |مطواة| كانت بحوزته تمكن المجنى عليه من استخلاصها من يده والتعدي عليه محدثا إصابته بجرح قطعي بالقدم اليسرى.وعقد المتهم العزم على الانتقام منه وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين والسيارة قيادة المتهم السابع وتوجهوا لمنطقة الواقعة وقام بإطلاق عيار ناري من البندقية الخرطوش المضبوطة بحوزته حال تواجد المجنى عليه جالسا على أحد المقاهى أحدثت إصابته ووفاته وفروا هاربين.وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بصحة ما جاء بأقوال المتهم الأول واعترف المتهم الثاني بحيازته للسلاح الناري المضبوط بحوزته بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.