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النيابة تعاين مكان احتراق سيارة شرطة في سوهاج
انتقل فريق من نيابة جنوب سوهاج برئاسة المستشار محمد رمضان المحامى العام لمعاينة مكان واقعة قطع الطريق السريع واحتراق سيارة شرطة وكسر زجاج مدرعة وتحطيم سيارة رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحرى بسبب اختفاء الطفل يوسف عاطف من قرية الدنافقة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج
تلقى اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة تفيد بقيام بعض الأشخاص بقطع طريق سوهاج دار السلام الزراعي بناحية الدنافقة التابعة لقرية أولاد يحيى دائرة المركز ووجود إعاقة لحركة المرور على خلفية اختفاء أحد الأطفال بالقرية.انتقل العميد خالد الشاذلى مدير مباحث الجنائية ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز مدعومين 4 مدرعات وتشكيلين أمن مركزى إلى مكان الواقعة وتبين اختفاء الطفل يوسف عاطف من منزل جده مما دفعهم للخروج وقطع الطريق وحال اقتراب القوات من المكان قاموا بإلقاء الطوب والحجارة وإطلاق بعض الأعيرة النارية صوب القوات مما دفع القوات بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شخصين من الأهالي والمجند عماد حمدي أحمد سن 22 من قوة إدارة قوات الأمن | بجرح قطعي بالرأس وحدوث تلفيات واشتعال النيران بالسيارة رقم 2914 / ب 15 شرطة التابعة للمركز وكسر زجاج المدرعة الأمامي وتكسير سيارة رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحرى.وتم السيطرة على الموقف وتسيير حركة المرور على الطريق وتمشيط المكان وضبط 19 شخصا من المتهمين كما تم ضبط بندقية آلية بمنزل تامر عاطف أبو شويش جار ضبطه وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5744 إداري المركز وبمعاينة النيابة العامة كلف إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط باقي المتهمين الهاربين وكشف غموض اختفاء الطفل وتكليف المهندس الفنى بإدارة مرور الكوثر بمعاينة تلفيات السيارات وعمل تقرير بالخسائر والتلفيات.
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