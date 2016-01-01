وقضت المحكمة بالحبس لمدة عامين لكل من المتهمين الأول، و12، و13، و15، كما قضت بالحبس لمدة عام مع الشغل على المتهمين 2 و3 و4 و5 و66 و7 و8 و9 و10 و11 و14 و17 و21 و22.كما أصدرت المحكمة حكمها بالحبس لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ على المتهمين 4 و6 و8 و10 وبراءة كل من المتهمين 16 ،19، 29 مما أسند إليهم. صدر الحكم في وسط حضور إعلامي كثيف، بينما غاب عن جلسة النطق بالحكم الضباط والأمناء وأفراد الشرطة المتهمين، بينما حضر بعض أعضاء هيئة الدفاع عنهم.وكانت هيئة المحكمة استمعت على مدى جلسات سابقة إلى طلبات الدفاع بعد أن تم إثبات حضور المتهمين أو المحامين الموكلين عنهم، وطلب الدفاع إرفاق تقارير تفقد قيادات وزارة الداخلية للسجن خلال 2015 و2016، وضم توصيات التقارير الأمنية في هذا الشأن، وطالب الدفاع استدعاء الرائد محمد النجار، ومناقشته كونه شاهدا على هذه الوقائع. وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها المستشار محمد العوضي رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أن الأسلحة الآلية والذخيرة دخلت إلى المتهمين الهاربين داخل حقيبة زيارة عن طريق أحد أقارب المتهم عوض الله موسى، الذي ألقى القبض عليه فور هروبه خلال الملاحقة الأمنية للمتهمين عقب الواقعة، والذي أخفى السلاح حتى تمكن بمساعدة متهمين آخرين من تنفيذ مخطط الهروب. وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط المتهم الهارب أحمد يونس والمحبوس على ذمة قضايا قتل وسرقة بالإكراه، أثناء وجوده بمنزل أحد أقاربه والمجاور ببلبيس.وكان سجن المستقبل شهد خلال شهر أكتوبر الماضي، هروب 6 متهمين منهم 3 في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وسطو مسلح وهم أحمد يونس محمد وعوض الله موسى اللذان ضبطا لاحقا، وياسر عيد زيد، و3 من |أنصار بيت المقدس| المتهمين بتهريب الأسلحة عبر معدية سرابيوم وهم أحمد شحاتة محمد وعودة درويش على سلام وصلاح سعيد لافى، مستخدمين الأسلحة الآلية وألقوا الأعيرة النارية الذين فروا هاربين إلى منطقة كثيفة الزراعات وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على القوة الأمنية الملاحقة لهم.