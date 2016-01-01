وقالت النيابة الإدارية في بيان لها إنه تقرر أن تقصر الاختبارات الشفوية على الحاصلين على تقدير امتياز وذلك إعمالا لمبدأ الأفضلية المطلقة لمن حصل على أعلى التقديرات لإبراز أفضل العناصر التي تم اختبارها تحقيقًا لمبدأ العدالة المطلقة والشفافية الملموسة.وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصا على تحقيق أقصى درجات هذا المبدأ تنفيذًا لما وجه به رئيس الهيئة لإتاحة كافة الفرص الممكنة للوقوف على شفافية ما تم اتباعه من إجراءات من قبل القائمين على أعمال التصحيح والرصد لنتائج الاختبارات.وتقرر فتح باب التظلمات من هذه النتيجة للراغبين لذلك أمام لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بمقرها الكائن بالمدرسة السعيدية الثانوية اعتبارًا من يوم الجمعة 30 ديسمبر الجارى، لمدة 15 يومًا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك على أن تبدأ التظلمات يومي الجمعة والسبت اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً وباقي أيام الأسبوع طوال فترة قبول التظلمات اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً علمًا أن فترة التظلمات ستنتهي يوم السبت 14 يناير 2017.وجاءت نتيجة الاختبارات كالتالي