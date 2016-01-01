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منظمات إغاثة: 5000 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط هذا العام
جنيف (رويترز) - ذكرت منظمات إغاثة يوم الجمعة أن عددا قياسيا بلغ 5000 مهاجر يعتقد أنهم غرقوا في البحر المتوسط هذا العام بعد انقلاب قاربين يومالخميس ومخاوف من وفاة نحو 100 شخص كانوا على متنهما.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن قاربين مكتظين بالركاب انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في إفادة بجنيف "يبدو أن هذين الحادثين معا سيدفعان بإجمالي الأرقام هذا العام إلى 5000 (وفاة) وهو مستوى مرتفع جديد في هذه الأزمة.".
وقال وليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين "هذا أسوأ إجمالي سنوي لأعداد الوفيات على الإطلاق."
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 3777 مهاجرا لقوا حتفهم في عرض البحر في 2015.
وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول فتح المزيد من مسارات الهجرة الشرعية أمام اللاجئين.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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