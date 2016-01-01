روما (رويترز) - قال مصدر أمني لرويترز إن رجلا يعتقد أنه المشتبه به في هجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين قتل في تبادل لإطلاق النار بضاحية في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا يوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 0945 بتوقيت جرينتش.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير سها جادو)