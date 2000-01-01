كينشاسا (رويترز) - قال زعيمان من المعارضة في الكونجو يوم الجمعة إن سياسيين توصلوا من حيث المبدأ إلى اتفاق يترك بموجبه الرئيس جوزيف كابيلا منصبه بنهاية 2017 في انفراجة غير متوقعة بعد أن لقي العشرات حتفهم في احتجاجات مناهضة للحكومة هذا الأسبوع.

وذكر مارتن فايولو وجوزيه إندوندو لرويترز أن مسودة الاتفاق تنص في المقابل على أنه لا يمكن تعديل الدستور للسماح بترشح كابيلا لفترة رئاسية ثالثة وتعيين رئيس وزراء من كتلة المعارضة الرئيسية كما تنص على أن يشرف الزعيم المعارض إيتين تشيسكيدي على تنفيذ الاتفاق.

ورفض متحدث باسم الحكومة التعقيب.

وانتهت ولاية كابيلا يوم الثلاثاء لكنه ظل في المنصب بعد تأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة الشهر الماضي حتى أبريل نيسان 2018 على الأقل. ورفض كابيلا الالتزام علانية بعدم تغيير الدستور.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)