لوس انجليس (رويترز) - قال متحدث باسم مطار لوس انجليس الدولي إن رحلات السفر لقضاء العطلات عبر المطار دخلت في عنق زجاجة نظرا لكثرة عدد الركاب ولسوء الأحوال الجوية.

وأصبح مطار لوس انجليس أكثر المطارات الأمريكية اضطرابا في فترة عطلات عيد الميلاد. وألغى المطار يوم الخميس وأرجأ عددا من الرحلات يفوق العدد في أي مطار آخر في الولايات المتحدة وفقا لموقع تتبع الرحلات فلايت أوير دوت كوم.

وقال فريدريك بادليسي المتحدث باسم إدارة المطار في مقابلة عبر الهاتف إنه منذ منتصف ليل الأربعاء وحتى ظهر يوم الخميس أرجأ المطار نحو 200 رحلة وألغى 55 رحلة أخرى.

وأضاف أن المطار المطل على ساحل المحيط الهادي تعرض لرياح قوية يومي الأربعاء والخميس مما أجبر الطائرات على الهبوط من جهة الغرب وهو مسار معاكس لمسارها الطبيعي وأدى ذلك إلى ارتباك في مدرج المطار.

وارتفع عدد المسافرين لقضاء العطلات هذا الموسم عبر مطار لوس انجليس الذي يتوقع استقبال 4.3 مليون مسافر عبر بواباته في الفترة من 16 ديسمبر كانون الأول والثالث من يناير كانون الثاني مقارنة بنحو 3.9 مليون مسافر العام الماضي.

وقال بادليسي "هناك عدد ضخم من الطائرات وعدد ضخم من المسافرين وطقس سيء أيضا" مشيرا إلى أن هذه الظروف تجمعت وسط "عاصفة مثالية" لتعطل الرحلات.

(إعداد محمد نبيل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)