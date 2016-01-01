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طواقم الخطوط الجوية البريطانية تتراجع عن إضراب عيد الميلاد
(رويترز) - قالت نقابة (يونايت) العمالية إن طواقم الطيران بالخطوط الجوية البريطانية تراجعت عن إضراب كانت تعتزم القيام به خلال عيد الميلاد.
وقالت النقابة أمس الخميس إن القرار اتخذ بعد أن تسلمت عرضا معدلا من الخطوط الجوية البريطانية. وسيطرح العرض على أعضاء النقابة للتصويت عليه.
وذكر لين مكلوسكي الأمين العام للاتحاد في بيان أنه تقرر أيضا تعليق إضراب كانت طواقم الطيران تعتزم القيام به في يوم تبادل الهدايا الذي يلي عيد الميلاد.
ورحبت الخطوط الجوية البريطانية بالإعلان.
كان الآلاف من العاملين ضمن طواقم الطيران بالخطوط الجوية البريطانية صوتوا يوم 16 ديسمبر كانون الأول تأييدا لتنظيم إضراب بسبب خلاف على الأجور.
ووجهت الدعوة للمشاركة في عدد من الإضرابات هذا الشهر من ضمنها إضراب للطيارين والمتعاملين مع الحقائب والقائمين على السكك الحديدية وموظفي الشباك بمكتب البريد.
وانتقدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي موجة الإضرابات التي تجتاح البلاد قائلة إنها عمل غير مقبول ينم عن "ازدراء" للمواطن العادي في فترة الاستعدادات لعيد الميلاد.
(إعداد محمد نبيل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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