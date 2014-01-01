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نيجيريا تجري محادثات للإفراج عن المزيد من فتيات تشيبوك
لاجوس (رويترز) - قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن السلطات تجري مفاوضات بهدف الإفراج عن بعض من أكثر من 200 فتاة خطفتهن جماعة بوكو حرام عام 2014 في بلدة تشيبوك بشمال شرق نيجيريا.
وجاءت التصريحات المنشورة على تويتر ردا على تقارير نشرتها وسائل إعلام نيجيرية ذكرت أن الجماعة الإسلامية المتشددة أفرجت عن بعض الفتيات وهي تقارير وصفها المتحدث بأنها خاطئة.
وقال جابرا شيهو المتحدث باسم الرئيس محمد بخاري "المفاوضات مستمرة وجهاز الخدمة العامة يغمره التفاؤل بنجاحها."
وأضاف "بالنسبة لأصدقائي الذين ينشرون خبر الإفراج عن المزيد من فتيات تشيبوك.. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد."
وكانت الجماعة قد خطفت حوالي 270 فتاة من مدرستهن في تشيبوك بولاية بورنو في أبريل نيسان 2014. وتشن الجماعة حركة تمرد في الولاية منذ سبع سنوات بهدف إقامة دولة إسلامية في حملة قتل فيها أكثر من 15 ألف شخص وتسببت في نزوح أكثر من مليونين.
وتمكنت عشرات الفتيات من الهرب من الجماعة في البداية لكن أكثر من 200 فتاة ظللن مختفيات حتى أكتوبر تشرين الأول عندما أفرجت الجماعة عن 21 فتاة عقب وساطة سويسرا والصليب الأحمر الدولي.
وخطفت الجماعة مئات من الرجال والنساء والأطفال لكن خطف فتيات تشيبوك لفت انتباها عالميا.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)
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