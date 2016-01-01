ألقى رجال مباحث التموين في قنا، القبض على صاحب مستودع؛ لتصرفه في ستة آلاف أسطوانة بوتاجاز في قوص بعدما قام ببيعها في السوق السوداء في قوص

تعود الواقعة إلى معلومات تلقاها رجال مباحث التموين، مفادها قيام صاحب مستودع أسطوانات البوتاجاز بدائرة مركز شرطة قوص، بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز وبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستفيدا من فارق الأسعار، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ تأكد من صحة المعلومات، وداهمت مجموعة من ضباط الإدارة المستودعَ المُتحرَّى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب المستودع، وبالفحص تبين تصرفه في ستة آلاف أسطوانة بوتاجاز في السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة.