تمكّن رجال مباحث التموين في محافظة قنا، من ضبط تاجر جملة بحوزته 3 أطنان ونصف طن مشروبات مياه غازية مجهولة المصدر في نجع حمادي

البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث التموين، مفادها قيام تاجر جملة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بالاتجار في المشروبات المياه الغازية مجهولة المصدر، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة المعلومات، وداهمت مجموعة من ضباط الإدارة المحل المُتحرَّى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط التاجر، وبحوزته 3 أطنان ونصف طن مشروبات مياه غازية مجهولة المصدر. وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.