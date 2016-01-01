ألقى ضباط مباحث التموين بالقليوبية، القبض على صاحب مستودع لتصرفه في ألف و160 أسطوانة بوتاجاز بعد أن باعها بالسوق السوداء

كانت معلومات وردت لرجال مباحث التموين مفادها قيام صاحب مستودع أسطوانات البوتاجاز بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز وبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستفيدا من فارق الأسعار، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وداهمت مجموعة من ضباط الإدارة المستودع المُتحرَّى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب المستودع، وبالفحص تبين تصرفه في ألف و160 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.