تعود الواقعة إلى معلومات وردت إلى مباحث التموين تفيد بقيام صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بتجميع كميات كبيرة من السكر الحر وبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستفيدا من فارق الأسعار، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ أكد صحة المعلومات، وداهمت مجموعة من ضباط الإدارة الشركة المُتحرَى عنها، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب الشركة، وبالفحص تبين تصرفه في 200 طن سكر في السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.