كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أرسلت إلى قطاع البحث الجنائي بقطاع الأمن العام الأسماء التي تم تفريغها من هاتف محمول خاص بالمدعو محمد عبد الخالق فرج 28 سنة المنتمي لحركة حسم الإرهابية الذي لقي مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة عقب مداهمة مكان اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، والتي انتهت بمقتله واستشهاد أحمد عبدالحليم مصطفى عمران مجند من قوة القسم

وأشار المصدر إلى أن جهازي الأمن العام والأمن الوطني عثرا فور مداهمة وكر الإرهابي على هاتف محمول خاص به، وبعد تفريغ بيانات الهاتف وفحصه، تم إرسال الأسماء المسجلة عليه إلى المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام لتحديد هوية الأشخاص المدون أسماؤهم على هاتف الإرهابي بالتعاون مع هيئة شبكة الاتصالات ومعرفة المكالمات الصادرة والمستلمة التي أجراها المتهم قبل عملية المداهمة ومعرفة مدى علاقاتهم بالمتهم بحثًا عن باقي التنظيم الإرهابي.