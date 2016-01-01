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سايت: فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية يظهر حرق جنديين تركيين
23
ديسمير
2016
01:22 AM
بواسطة
لندن (رويترز) - قال موقع سايت الذي يرصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت إن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا نشر يوم الخميس فيديو يظهر فيما يبدو حرق جنديين تركيين أسيرين حتى الموت.
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير. ورفض مسؤولون أتراك التعليق.
كان مسؤولون بالجيش التركي قالوا الشهر الماضي إنهم فقدوا الاتصال مع جنديين في شمال سوريا حيث يشن الجيش التركي هجوما ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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